Actualité
Volotea rouvre une ligne vers Lyon depuis Poitiers. (@Marc Glen)

Deux ans après son interruption, la ligne aérienne Poitiers-Lyon va rouvrir

  • par Nathan Bigué

    • Les aéroports de Poitiers et de Lyon seront reconnectés en octobre prochain par une liaison aérienne, interrompue en 2023.

    Interrompue depuis octobre 2023, la ligne aérienne Poitiers-Lyon sera de nouveau ouverte, dès le 17 octobre prochain. L'annonce a été faite ce mardi 2 septembre par le syndicat mixte de l'aéroport de Poitiers et le département de la Vienne. À l'issue de l'appel d'offres ouvert au printemps dernier, la compagnie Volotea a été désignée pour assurer la liaison, expliquent nos confrères d'Ici. La convention a été signée pour quatre années.

    Il y aura deux vols aller-retour par semaine entre l'aéroport de Poitiers-Biard et celui de Lyon Saint-Exupéry. Les horaires ont déjà été communiqués : le lundi, un départ de Lyon à 7 heures pour arriver à Poitiers à 8 heures et un départ de Poitiers à 8h30 pour une arrivée à Lyon à 9h25 ; et le vendredi avec un départ de Lyon à 16h30 pour une arrivée à Poitiers à 17h30 et un départ de Poitiers à 18 heures pour une arrivée à Lyon à 18h55.

    Il faudra compter à partir de 98 euros pour un vol aller-retour entre Lyon et Poitiers. 25 000 passagers empruntaient cette liaison aérienne chaque année avant son interruption. D'après nos confrères, l'objectif de 140 000 voyageurs en quatre ans a été fixé.

