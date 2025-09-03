Actualité
Saône-et-Loire : le tinailler du château de Berzé-la-Ville lauréat du loto du patrimoine

  • par Loane Carpano

    • Le tinailler du château de Berzé-la-Ville a été sélectionné dans le cadre du "loto du patrimoine". Il fera l'objet d'un programme de restauration et de transformation.

    Les résultats du "loto du patrimoine" sont tombés lundi 1er septembre pour chaque département français. En Saône-et-Loire, c'est le tinailler du château de Berzé-la-Ville qui a été sélectionné. Grâce à l'initiative portée par Stéphane Bern pour préserver le patrimoine français, l'ancien doyenné de l'Abbaye de Cluny pourra bénéficier d'une restauration.

    Transformation du tinailler

    Le tinailler du château de Berzé-la-Ville fait ainsi partie des 102 sites français retenus et fera l'objet d'un programme de restauration. Si l'état actuel du site ne permet que l'organisation d'événements ponctuels, ce dernier devrait être transformé afin d'accueillir le public de manière plus continue.

    La fondation du Patrimoine précise qu'un projet est actuellement à l'étude pour transformer le tinailler en une salle de réception avec possibilité de créer plusieurs hébergements. A l'issu des travaux, des expositions et des concerts devraient également être organisés au sein du site.

