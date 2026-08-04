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Aux Phils Des Saveurs dans le huitième arrondissement de Lyon @Privateaser

Lyon : le top 10 des meilleurs restaurants du 8e arrondissement selon Google

  • par Romain Balme

    • Note, volume d’avis, fiabilité : voici les restaurants qui dominent le classement Google dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Véritable capitale de la gastronomie, Lyon regorge de restaurants aux cartes, prix et clientèles différentes. Après avoir établi un top 10 sur la ville dans sa totalité, nous avons classé les meilleurs établissements du 8e arrondissement, à partir des avis issus de Google. 

    À Lyon, la plateforme concentre des dizaines de milliers d'évaluations laissées principalement par des habitants et des habitués, ce qui en fait un reflet fidèle de l'opinion de la clientèle locale.

    RangRestaurantNoteNombre d'avis
    1Aux Phils Des Saveurs4,7722
    2Miko Sushi4,7341
    3Le Chalet Fleury4,6434
    4L'Étoile d'Orient4,5512
    5Monplaisir Côté Cour4,5436
    6Toasushi4,3956
    7Reyna Restaurant Lyon4,21 030
    8O'Three4,2780
    9Le Rockefeller4,2398
    10Au Bonheur des Chats4,2327

    Dans le huitième arrondissement, Aux Phils Des Saveurs devance Miko Sushi au nombre d'avis, les deux établissements ayant obtenu une note de 4,7 / 5. Le Chalet Fleury complète le podium.

    Note de la rédaction : aucun algorithme ne remplace une fourchette bien tenue. Ce classement est un outil. Un œil de journaliste averti vous invitera régulièrement à aller plus loin : un service attentionné, un chef qui raconte une histoire, un accord mets-vins inattendu, autant de choses qu'aucun score pondéré ne saurait mesurer.

    La méthode

    Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les restaurants du 8e arrondissement de Lyon. Pour Google, le seuil de confiance a été fixé à 300 avis, car la plateforme génère généralement un volume de critiques très important. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
    Les données ont été relevées en juillet 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes. 

    Google ne recensant pas strictement tous les restaurants du 8ème arrondissement de Lyon, il n'était alors pas possible d'établir un score pondéré mettant en relation la note globale, le nombre d'avis, ainsi que la moyenne de tous les établissements situés à Lyon 8e.

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