Minibus de l’AS Saint-Priest incendiés : deux personnes interpellées neuf mois après les faits

Les minibus de l’AS Saint-Priest ont été incendiés le soir d’Halloween. @GillesGascon

Deux individus ont finalement été interpellés après que les minibus du club de football de l’AS Saint-Priest ont été incendiés le 31 octobre dernier.

Dans la nuit du 31 octobre 2025, six minibus du club de football de l’AS Saint-Priest étaient incendiés à proximité du stade Jacques-Joly. Dans un communiqué, le maire de la commune, Gilles Gascon, avait qualifié ces actes de "stupides" et "inadmissibles".

Neuf mois après les faits, nos confrères du Progrès indiquent que deux individus ont finalement été interpellés le 30 juillet par les forces de l'ordre. L’un des deux mis en cause a été "placé sous contrôle judiciaire", précise le parquet de Lyon. Ils seront jugés le 18 novembre pour "destruction ou dégradation de biens privés, de biens d’intérêt public par un moyen dangereux pour les personnes". Gilles Gascon avait par ailleurs indiqué que les suspects apparaissaient sur les images de vidéoprotection.

Au total, le sinistre était évalué à 360 000 euros, chaque minibus coûtant environ 60 000 euros chacun.

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