Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : il entre par effraction dans une agence bancaire et se fait interpeller en flagrant délit

  • par LR

    • Un sans-domicile fixe de 36 ans a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche après être entré par effraction dans une agence bancaire du 2e arrondissement de Lyon.

    Aux alentours de 4 h 30, dans la nuit de samedi à dimanche, un cambrioleur a été interpellé en flagrant délit après être entré par effraction dans la BNP, située cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement de Lyon.

    Selon nos confrères du Progrès, le suspect est entré dans le premier sas de l’agence, dont les portiques fonctionnaient encore, avant de dégrader des vitres et de forcer une porte pour pénétrer dans la zone clientèle. À l'intérieur, il aurait tenté de voler un ordinateur et des pièces de monnaie.

    Plusieurs équipages de police se sont alors rendus sur place pour procéder à l’arrestation du cambrioleur. Il s’agit d’un sans-domicile fixe âgé de 36 ans. Il a été placé en garde à vue, puis déféré devant le parquet de Lyon, en vue d’un jugement en comparution immédiate lundi.

    à lire également
    Tour de France Femmes : les agriculteurs du Rhône veulent mettre le Beaujolais à l'honneur

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tour de France Femmes : les agriculteurs du Rhône veulent mettre le Beaujolais à l'honneur 15:15
    police Lyon
    Lyon : il entre par effraction dans une agence bancaire et se fait interpeller en flagrant délit 14:38
    L'OL joue gros dès son premier match officiel de la saison 14:03
    Le réseau 2G d’Orange cessera d’émettre à compter du 20 octobre dans le Rhône 13:15
    Police mobile, baignade à Confluence, rue Bugeaud : les grandes mesures prises par la Ville de Lyon depuis le début du second mandat 12:33
    d'heure en heure
    Pollution au PFAS : L'usine Daikin est située au bord de la M7, sur la commune d'Oullins.
    PFAS : la préfecture autorise Daikin à utiliser une nouvelle substance sur son site de Pierre-Bénite 11:50
    Un renard aperçu à Tassin-la-Demi-Lune : la Ville rappelle de ne pas approcher l’animal 11:19
    Minibus de l’AS Saint-Priest incendiés : deux personnes interpellées neuf mois après les faits 10:40
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Rhône : une vingtaine d’infractions constatées sur les routes lors du chassé-croisé des vacances 09:57
    Agent de sécurité écrasé devant un Grand Frais près de Lyon : le chauffeur du camion mis en examen pour tentative de meurtre 09:09
    Feux de forêt : cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en risque modéré  08:31
    Canicule et orages : la région Auvergne-Rhône-Alpes maintenue en vigilance  07:55
    JO 2030 : le village olympique s’installera à Oullins-Pierre-Bénite 07:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut