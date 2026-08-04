Lyon : il entre par effraction dans une agence bancaire et se fait interpeller en flagrant délit

Un sans-domicile fixe de 36 ans a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche après être entré par effraction dans une agence bancaire du 2e arrondissement de Lyon.

Aux alentours de 4 h 30, dans la nuit de samedi à dimanche, un cambrioleur a été interpellé en flagrant délit après être entré par effraction dans la BNP, située cours Charlemagne, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Selon nos confrères du Progrès, le suspect est entré dans le premier sas de l’agence, dont les portiques fonctionnaient encore, avant de dégrader des vitres et de forcer une porte pour pénétrer dans la zone clientèle. À l'intérieur, il aurait tenté de voler un ordinateur et des pièces de monnaie.

Plusieurs équipages de police se sont alors rendus sur place pour procéder à l’arrestation du cambrioleur. Il s’agit d’un sans-domicile fixe âgé de 36 ans. Il a été placé en garde à vue, puis déféré devant le parquet de Lyon, en vue d’un jugement en comparution immédiate lundi.