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Un Grand Frais ouvrira à Ville-la-Grand, le mercredi 15 juillet ©PHOTOPQR/LA MONTAGNE/Stèphanie Para

Agent de sécurité écrasé devant un Grand Frais près de Lyon : le chauffeur du camion mis en examen pour tentative de meurtre

  • par LR

    • L’homme de 61 ans suspecté d’avoir roulé sur l’agent de sécurité dans la nuit de jeudi à vendredi a été mis en examen pour tentative de meurtre. Il a été placé en détention provisoire.

    Le chauffeur du camion à benne suspecté d’avoir écrasé volontairement un agent de sécurité sur le parking de l’enseigne Grand Frais à Sainte-Foy-lès-Lyon, dans la nuit de jeudi à vendredi, a été mis en examen samedi pour tentative de meurtre, révèlent nos confrères du Progrès. L’homme de 61 ans avait été interpellé peu de temps après les faits, puis placé en garde à vue.

    Lors de cette dernière, l’homme aurait nié avoir roulé volontairement sur l’agent de sécurité, mais les images de vidéoprotection laisseraient peu de place au doute. Il a été "présenté au juge des libertés et de la détention sur réquisition du parquet pour un placement en détention provisoire", précise le parquet de Lyon a nos confrères. Le sexagénaire aurait par ailleurs "sollicité un délai pour préparer sa défense. En conséquence, il a été placé en incarcération provisoire", dans l’attente de sa nouvelle audience prévue ce mardi.

    Lire aussi : Près de Lyon, un agent de sécurité en urgence absolue après avoir été écrasé sur le parking d’un Grand Frais

    La victime hospitalisée entre la vie et la mort

    Pour rappel, la victime, un homme de 33 ans, se serait rendue sur le parking après que l’alarme du magasin s’est déclenchée vers 1 h 30 pour procéder aux vérifications d’usage. Le chauffeur du camion était présent au moment des faits, mais a assuré être simplement venu pour collecter les déchets du magasin.

    L’agent de sécurité lui aurait demandé de rester sur place, probablement en se mettant devant le véhicule, pour vérifier ses propos. Le sexagénaire lui aurait alors roulé dessus, le traînant sur plusieurs mètres. Il avait été transporté en urgence absolue à l’hôpital de Lyon Édouard-Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Elle souffrait alors de multiples fractures et traumatismes.

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