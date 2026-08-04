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Le réseau 2G d’Orange cessera d’émettre à compter du 20 octobre dans le Rhône

  • par LR

    • Orange annonce la fermeture de son réseau 2G le 20 octobre dans le Rhône afin de renforcer la couverture des réseaux 4G et 5G sur le territoire.

    Depuis le 31 mars dernier, Orange procède à la fermeture progressive de son réseau 2G sur l’ensemble du territoire national. L’opérateur annonce ce lundi que le réseau cessera d’émettre dans le Rhône à compter du 20 octobre.

    À cette date, la fermeture du réseau sera achevée. Elle permettra ensuite de libérer des fréquences pour "renforcer la couverture et la qualité des réseaux 4G et 5G, essentiels pour accompagner la transition numérique des territoires", assure Orange.

    Et de conclure : "Les utilisateurs de téléphones 2G sont ainsi invités à s’équiper de terminaux compatibles 4G/5G grâce à ses conseillers en boutiques et service clients qui proposent des appareils adaptés, notamment pour les seniors. Un bonus reprise de 50 euros est d’ailleurs proposé sur une sélection de téléphones compatibles 4G/5G dont certains à touches et à clapet en échange de leur ancien mobile 2G en boutique Orange."

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