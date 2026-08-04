L'OL joue gros dès son premier match officiel de la saison

Corrigé par le Betis Séville lors de son dernier match de préparation, l'OL se présente sans certitudes à Prague ce mardi (20 heures). Mais l'enjeu est immense : décrocher une qualification qui pourrait conditionner aussi bien sa saison sportive que son équilibre financier.

Battu en amical par le Betis Séville (4-0), Lyon aborde sans certitudes le 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions mardi à Prague face au Sparta (20h00), avec un effectif qui reste à finaliser mais en comptant sur Loïs Openda pour dynamiser l'attaque. L'international belge a été prêté par la Juventus Turin où il était en échec la saison dernière.

"Nous sommes très satisfaits de son arrivée. Notre priorité était de recruter un avant-centre", confie le directeur sportif de l'OL, Matthieu Louis-Jean. "Nous avons de jeunes attaquants de qualité, mais ils ne sont pas encore prêts pour disputer un match d'une telle importance pour nous. Nous l'avons encore vu face au Betis", souligne l'entraîneur Paulo Fonseca. L'ancien Lensois n'a toutefois intégré l'entraînement collectif que le 31 juillet.

Sa capacité à se relancer très vite pourrait néanmoins être déterminante pour Lyon dont l'attaque, très amoindrie, est à reconstruire. Prêté par le Real Madrid de janvier à juin, le Brésilien Endrick est rentré en Espagne.

Le Portugais Afonso Moreira, révélation de la saison dernière, (37 matches, 8 buts, 11 passes décisives) a, quant à lui, été transféré pour 29,5 millions d'euros au Bayer Leverkusen, pour répondre aux difficultés économiques du club rhodanien. De son côté, Pavel Sulc, meilleur buteur de l'équipe (38 matches, 14 buts, 7 passes décisives) est revenu du Mondial qu'il a disputé avec la République tchèque mais il serait en instance de transfert. Blessé, il ne jouera pas mardi.

Le Belge Julien Duranville, recruté à Dortmund, et l'ex-Niçois Khaïl Boudache sont encore en quête de repères tout comme Malick Fofana et Ernest Nuamah, longtemps blessés la saison dernière.

Fort enjeu économique

Mais outre la nécessité économique de céder au prix fort quelques-uns de ses joueurs, l'OL espère aussi se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions pour améliorer ses finances. En cas de qualification au retour le 11 août à domicile contre le Sparta, Lyon devra encore disputer un barrage contre Fenerbahçe ou Sturm Graz, le 18 ou 19 août à l'extérieur, avec un match retour au Groupama Stadium le 25 ou 26 août.

Ce parcours potentiel apparaît d'autant plus compliqué que le bilan et le contenu des matches amicaux sont contrastés avec quatre victoires et deux défaites (15 buts marqués, 12 encaissés). "Après cette rencontre face au Betis, les sensations sont négatives. Nous avons rencontré des difficultés dans beaucoup de secteurs", a admis Paulo Fonseca, après la défaite sans appel subie mercredi en Espagne, appelant "à faire davantage".

"Si nous jouons avec cet état d'esprit sur le prochain match, ce sera difficile. Le match contre le Betis nous remet les pieds sur terre", a prévenu le technicien.

Des départs et des arrivées sont encore attendus d'ici la fin du mercato alors que le club espère être capable de franchir les obstacles des tours préliminaires de C1. En défense, le Sénégalais Moussa Niakhaté, rentré du Mondial tardivement, n'a pas encore joué et son absence a été préjudiciable à la stabilité de l'équipe.

En outre, ni l'arrière central autrichien Felix Bacher, qui n'a signé que dimanche, ni le milieu danois Mads Bidstrup, autre recrue de l'été, ou encore le meneur de jeu Khalis Merah, tous deux blessés, ne seront du voyage.