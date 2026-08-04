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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Feux de forêt : cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en risque modéré 

  • par LR

    • Météo France lève sa vigilance orange face aux risques de feux de forêt en Auvergne-Rhône-Alpes. Cinq départements restent toutefois concernés par un risque modéré. 

    Le risque de feux de forêt diminue en Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi 4 août. Météo France lève en effet sa vigilance orange dans l'Ain, la Drôme et l’Ardèche, mais maintient toutefois une vigilance jaune dans ces territoires. Le Rhône est également concerné par ce risque modéré de feux de forêt ce mardi. 

    Placés en vigilance jaune hier, la Loire, la Haute-Loire et le Cantal ne sont plus concernés par la vigilance.

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