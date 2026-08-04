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Biennale européenne de l'artisanat
L’artisanat gagne du terrain en Isère et en Auvergne-Rhône-Alpes (Image d’illustration ©DR)

En Isère, l'artisanat a progressé de 25 % depuis 2019

  • par Meline Vert

    • L’artisanat isérois progresse de 25 %, depuis 2019. 38 170 emplois salariés ont été comptabilisés dans le secteur en 2024.


    En Auvergne-Rhône-Alpes, 202 000 entreprises artisanales sont aujourd’hui actives, contre près de 166 000 cinq ans plus tôt, a mesuré le dernier baromètre ISM-MAAF publié début juillet, soit une progression de 22 %. L'artisanat représente désormais 28 % de l'ensemble des entreprises de la région. Un secteur d’activité qui participe activement à la lutte contre la désertification des territoires.

    Réalisé quatre fois par an par l'Institut Supérieur des Métiers (ISM) avec le soutien de MAAF, un des géants de l’assurance en France, le baromètre de l'artisanat analyse les principales évolutions économiques et territoriales du secteur à partir des données de l'Insee et de l'Urssaf. 

    L'artisanat isérois rayonne en Auvergne-Rhône-Alpes

    L'Isère confirme ainsi son statut de territoire particulièrement dynamique. Le département affiche une progression de 25 % du nombre d'entreprises artisanales entre 2019 et 2023, la plus forte d'Auvergne-Rhône-Alpes. Charvieu-Chavagneux, une petite commune de 10 000 habitants, a réalisé l’exploit de faire partie du top 5 des communes avec la plus forte évolution du nombre d'entreprises artisanales entre 2019 et 2023, avec une progression nette de plus de 40 %.

    Avec 26 entreprises artisanales pour 1 000 habitants, le territoire isérois figure également parmi les départements les plus denses de la région. L'emploi salarié artisanal, quant à lui, reste relativement stable, avec 38 170 salariés en 2024, en hausse de 1,6 % par rapport à 2019.

    Un rôle essentiel dans la vie des territoires

    Au-delà de la création d'entreprises, le baromètre souligne le rôle de l'artisanat dans le maintien des services de proximité. La part des communes disposant d'activités artisanales essentielles continue de progresser. C'est notamment le cas de la réparation automobile, désormais présente dans 63 % des communes de la région contre 57 % en 2019. Les métiers du bâtiment restent très implantés, avec au moins une entreprise de maçonnerie dans 67 % des communes, tandis que les instituts de beauté et ongleries enregistrent la plus forte progression, passant de 37 % à 47 % des communes équipées.

    Cette vitalité entrepreneuriale ne se traduit toutefois pas partout par une hausse équivalente de l'emploi salarié. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'artisanat représente 248 880 salariés, soit 10 % de l'emploi salarié marchand, avec une progression de 3 % entre 2019 et 2024.

    Mais malgré cette légère progression régionale, le secteur souffre, lui aussi, des crises économiques à répétition. Inflexible, l’artisanat cherche alors à se réinventer pour garder la tête hors de l’eau. Des initiatives qui, pour éclore, doivent maintenant être soutenues par les consommateurs.

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