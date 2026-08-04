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Image d’illustration du Tour de France Femmes avec Zwift. @ASO

Tour de France Femmes : les agriculteurs du Rhône veulent mettre le Beaujolais à l'honneur

  • par LR

    • À l'occasion de la 5e étape du Tour de France Femmes, mercredi 5 août, les agriculteurs et viticulteurs du Rhône prévoient plusieurs animations pour valoriser les paysages et les savoir-faire du Beaujolais.

    Le passage du Tour de France Femmes dans le Beaujolais sera aussi une vitrine pour le monde agricole. À l'initiative de la FDSEA du Rhône, des Jeunes Agriculteurs et des organisations viticoles, plusieurs animations seront proposées tout au long de la 5e étape, entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais.

    Au col de Crie, un mini-village accueillera le public avec des ateliers sur la saisonnalité des produits, la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore les métiers de l'agriculture. Une fresque géante visible depuis les airs, réalisée dans le cadre du concours national "Les agris aiment le Tour", sera également dévoilée.

    Les viticulteurs installeront des oriflammes le long du parcours pour mettre en valeur les douze appellations du Beaujolais, tandis qu'un espace de dégustation sera proposé à l'arrivée. L'objectif est de profiter de l'exposition mondiale du Tour pour faire découvrir les paysages façonnés par l'agriculture locale.

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