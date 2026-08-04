Rhône : une vingtaine d’infractions constatées sur les routes lors du chassé-croisé des vacances

L'Escadron Départemental de Contrôle des Flux du Rhône (EDCF69) et les gendarmes du Rhône ont mené plusieurs contrôles sur les routes lors du chassé-croisé de la fin juillet. 11 permis ont été retirés.

Comme chaque année, le chassé-croisé de la fin juillet et de début août a donné lieu à une série de contrôles sur les routes. Dans le département, l'Escadron Départemental de Contrôle des Flux du Rhône (EDCF69) et l'ensemble des gendarmes du groupement du Rhône ont ainsi "maintenu un haut niveau d'engagement afin de garantir la sécurité des usagers et de prévenir les comportements les plus accidentogènes" sur les routes et dans les gares.

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Une vingtaine d'infractions constatées

Dans le détail, 3 conducteurs ont été sanctionnés pour avoir circulé à plus de 40km/h de la limite de vitesse autorisée et 4 automobilistes à plus de 50 km/h de la limite de vitesse. 7 conduites sous l’emprise de l’alcool ou après l’usage de stupéfiants ont été constatées. 11 permis ont été immédiatement retirés et 3 véhicules ont été mis en fourrière à l’issue d’un contrôle.

Pour rappel, selon les chiffres de l'Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR), 730 personnes ont perdu la vie sur les routes en France entre juillet et août 2025.