Orages et chaleur très lourde : quelle météo à Lyon ce week-end ?

Après un vendredi orageux, la chaleur sera de nouveau présente à Lyon ce weekend et pour le début de semaine prochaine.

La canicule s'est installée à Lyon et pourrait bien y rester encore quelques jours. Si ce jeudi s'annonce comme l'une des journées les plus chaude de la semaine, avec jusqu'à 37 degrés attendus, vendredi devrait être placé sous le signe des orages. Des orages qui accompagneront une chaleur très lourde et difficilement supportable.

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Les orages pourraient être localement fort tout au long de la journée avec de la grêle et des rafales de vent du matin au soir. Les températures iront de 23 degrés le matin à 33 degrés au cœur de l'après-midi.

Un weekend caniculaire

Samedi la journée s'annonce ensoleillée avec la fin de l'épisode orageux mais des températures toujours très haute. Une chaleur très lourde qui, selon Météo Lyon, pourrait être encore plus difficile que les jours précédents. Un orage localisé n'est pas à exclure alors que le thermomètre affichera jusqu'à 34 degrés dans l'après-midi.

Enfin, dimanche le mercure repartira à la hausse avec jusqu'à 36 degrés après une nouvelle nuit tropicale où les températures ne descendront pas sous les 20 degrés. Un dimanche globalement ensoleillé avant un début de semaine prochaine toujours caniculaire et éprouvant. L'épisode de canicule pourrait se poursuivre jusqu'au vendredi suivant, avec un mercure qui restera entre 35 et 39 degrés tout au long de la semaine à Lyon.