Villeurbanne : un homme grièvement blessé par balles près de l'hôtel de ville

Un homme a été grièvement blessé par arme à feu dans la nuit de mercredi à jeudi, à proximité de la mairie de Villeurbanne. Le tireur est activement recherché.

Une fusillade a éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi à Villeurbanne, à deux pas de l'hôtel de ville. Selon Actu Lyon, les secours ont été appelés peu après 2 heures à l'angle de l'avenue Aristide-Briand et de la rue Paul-Verlaine, où un homme venait d'être atteint par au moins un tir.

Grièvement blessée, la victime a été transportée en urgence à l'hôpital. Selon les premiers éléments, elle était connue des services de police pour des affaires liées au trafic de stupéfiants.

D'après les premières constatations, le tireur serait arrivé sur une trottinette électrique avant d'ouvrir le feu puis de prendre la fuite. Au moins deux douilles ont été retrouvées sur place. Une enquête a été ouverte afin de retrouver l'auteur des tirs et de déterminer les circonstances exactes de cette attaque.