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Antonio et Marco vont ouvrir un nouvel établissement dans le 2e arrondissement de Lyon en septembre 2026. Capture d’écran

Lyon : le groupe Antonio et Marco va ouvrir une nouvelle enseigne au concept "hybride"en Presqu'île

  • par C.M.

    • Situé au 23 rue Thomassin (2e arr.), le nouvel établissement d’Antonio et Marco sera un concept hybride de glaces siciliennes et de schiacciate.

    La fratrie Morreale s’implante toujours plus à Lyon et dans sa métropole. Propriétaires de onze établissements, les deux frères Antonio et Marco ont annoncé sur leurs réseaux sociaux l’ouverture d’une nouvelle enseigne en Presqu’île, à deux pas de leur restaurant Festa Love.

    Cette dernière sera située à 23 rue Thomassin, dans le 2e arrondissement de Lyon. Elle proposera un concept "hybride" de glaces siciliennes et de schiacciate, type de pain cuit au four originaire de Toscane. Les travaux devraient bientôt démarrer.

    L'ouverture est prévue, quant à elle, pour septembre prochain.

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