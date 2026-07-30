Le Veilleur de pierre "pris pour cible" place Bellecour, la Ville de Lyon porte plainte

La Ville de Lyon annonce porter plainte après que les fleurs déposées le 27 juillet lors de l’hommage aux fusillés de la place Bellecour (2e arr.) ont été arrachées.

Les fleurs déposées le 27 juillet aux pieds du Veilleur de pierre, dans le 2e arrondissement de Lyon, lors de l’hommage aux fusillés de la place Bellecour ont été arrachées. Les services de la municipalité indiquent avoir constaté cet acte de vandalisme ce matin.

"Le Veilleur de pierre a été pris pour cible, trois jours après l’hommage aux fusillés de la place Bellecour. Une atteinte ignoble à la mémoire d’Albert Chambonnet, Gilbert Dru, Léon Pfeffer, René Bernard, Francis Chirat et à l’histoire de Lyon", s’est ému ce jeudi le maire, Grégory Doucet, sur ses réseaux sociaux.

L’édile écologiste "condamne" par ailleurs "avec la plus grande fermeté ces faits" et précise que la Ville de Lyon porte plainte.

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