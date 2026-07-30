Villeurbanne : 18 mois de prison pour une agression à caractère antisémite

Un homme de 49 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme après une agression marquée par des insultes antisémites dans le quartier des Gratte-Ciel, à Villeurbanne.

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné mardi un homme de 49 ans à 18 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt, pour des violences aggravées à caractère antisémite commises à Villeurbanne, révèlent nos confrères du Progrès.

Les faits remontent au 22 juillet, dans le quartier des Gratte-Ciel. Après avoir abordé avec insistance une femme, le quadragénaire aurait proféré des insultes antisémites lorsque celle-ci a repoussé ses avances. Prévenu, le mari de la victime s'est rendu sur place, où une altercation a éclaté. L'agresseur aurait alors frappé son adversaire au menton à l'aide d'une clé à molette avant que les deux hommes n'en viennent aux mains.

Les policiers sont parvenus à identifier le suspect grâce à plusieurs témoignages avant de l'interpeller ce dimanche. Placé en garde à vue, il a contesté les insultes antisémites ainsi que le fait d'avoir porté le premier coup. Le tribunal l'a finalement reconnu coupable et condamné à une peine de prison ferme.