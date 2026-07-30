Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Villeurbanne : 18 mois de prison pour une agression à caractère antisémite

  • par La Rédaction

    • Un homme de 49 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme après une agression marquée par des insultes antisémites dans le quartier des Gratte-Ciel, à Villeurbanne.

    Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné mardi un homme de 49 ans à 18 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt, pour des violences aggravées à caractère antisémite commises à Villeurbanne, révèlent nos confrères du Progrès.

    Les faits remontent au 22 juillet, dans le quartier des Gratte-Ciel. Après avoir abordé avec insistance une femme, le quadragénaire aurait proféré des insultes antisémites lorsque celle-ci a repoussé ses avances. Prévenu, le mari de la victime s'est rendu sur place, où une altercation a éclaté. L'agresseur aurait alors frappé son adversaire au menton à l'aide d'une clé à molette avant que les deux hommes n'en viennent aux mains.

    Les policiers sont parvenus à identifier le suspect grâce à plusieurs témoignages avant de l'interpeller ce dimanche. Placé en garde à vue, il a contesté les insultes antisémites ainsi que le fait d'avoir porté le premier coup. Le tribunal l'a finalement reconnu coupable et condamné à une peine de prison ferme.

    à lire également
    police Lyon
    Lyon : un homme blessé au couteau en tentant de récupérer sa sacoche volée à la Guillotière

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Villeurbanne : 18 mois de prison pour une agression à caractère antisémite 13:02
    police Lyon
    Lyon : un homme blessé au couteau en tentant de récupérer sa sacoche volée à la Guillotière 12:12
    Patrimoine : Balade insolite à la Croix-Rousse 11:34
    pompier camion faits-divers
    Incendie à Décines : la piste criminelle privilégiée après la destruction de deux anciens restaurants 10:53
    Orages et chaleur très lourde : quelle météo à Lyon ce week-end ? 10:10
    d'heure en heure
    Corrigé par le Bétis, l'OL inquiète à une semaine du Sparta Prague 09:33
    Villeurbanne : un homme grièvement blessé par balles près de l'hôtel de ville 08:55
    La qualité de l'air reste mauvaise à Lyon sous l'effet des fumées des incendies en Gironde 08:50
    Feux de forêts : cinq départements, dont le Rhône, en vigilance orange 08:11
    orages
    Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:38
    Lyon soleil
    Un jeudi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 38 degrés attendus 07:14
    Teo - périphérique nord
    Près de Lyon : un homme marche dans le tunnel du périphérique et agresse quatre policiers 29/07/26
    Loire : Boyer TTE s'impose chez les sapeurs-pompiers malgré les verrous de l'achat public 29/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut