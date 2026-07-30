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Photo d’illustration. @WilliamPham

Incendie à Décines : la piste criminelle privilégiée après la destruction de deux anciens restaurants

  • par La Rédaction

    • Le feu qui a ravagé deux locaux commerciaux dans la nuit de mardi à mercredi à Décines pourrait être d'origine volontaire. Une enquête est en cours.

    Au lendemain du spectaculaire incendie survenu rue de la République à Décines-Charpieu, les premières investigations s'orientent vers un acte volontaire. Selon nos confrères du Progrès, cette piste est désormais sérieusement étudiée par les enquêteurs.

    Le sinistre s'est déclaré vers 3 h 20 dans l'ancien restaurant grec Le Mykonos, fermé depuis plusieurs mois et en cours de transformation pour accueillir une pizzeria. Les flammes se sont rapidement propagées au bâtiment voisin, où se trouvait également un ancien restaurant, entièrement détruit lui aussi.

    Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés durant plusieurs heures pour maîtriser le brasier, sans qu'aucune victime ne soit à déplorer. La Ville de Décines doit désormais prendre un arrêté de péril concernant les deux bâtiments sinistrés. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes du départ de feu, tandis que la thèse d'un incendie criminel est désormais privilégiée.

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