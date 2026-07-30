Actualité
Corentin Tolisso avec le maillot de l’Olympique Lyonnais lors des matchs de préparation à la saison 2026/2027. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Corrigé par le Bétis, l'OL inquiète à une semaine du Sparta Prague

  • par Vincent Guiraud

    • Lourdement battu 4-0 par le Betis Séville mercredi, l'OL a affiché de nombreuses lacunes à quelques jours de son rendez-vous crucial en Ligue des champions.

    La répétition générale a tourné au cauchemar. Et c'est une défaite qui interroge sur le niveau actuel de l'Olympique Lyonnais. Opposé au Betis Séville ce mercredi à Gibraltar pour son dernier match de préparation, l'Olympique Lyonnais a subi une lourde défaite (4-0), à seulement une semaine de son déplacement sur la pelouse du Sparta Prague, en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

    Face à un adversaire plus tranchant, les hommes de Paulo Fonseca ont rapidement montré leurs limites, notamment sur coups de pied arrêtés. Marc Bartra a ouvert le score de la tête (24e), avant que Nelson Deossa ne double la mise, également sur corner, juste avant la pause (44e). Au retour des vestiaires, les difficultés lyonnaises se sont poursuivies. Profitant d'erreurs défensives et d'approximations individuelles, Pablo García a inscrit le troisième but andalou (58e), avant que Rodrigo Riquelme ne scelle définitivement la rencontre en fin de match (80e).

    Openda espéré pour Prague

    Malgré les nombreux changements opérés par Paulo Fonseca, l'OL n'a jamais trouvé les ressources pour réagir. "On a manqué d'énergie et d'agressivité", a reconnu l'entraîneur lyonnais après la rencontre, estimant toutefois que cette lourde défaite pouvait servir "à garder les pieds sur terre".

    Déjà battus par le Slavia Prague durant leur préparation, les Lyonnais terminent donc leur série de matches amicaux sur une note très inquiétante. Si Loïs Openda, arrivé récemment en prêt de la Juventus Turin, pourrait être disponible pour le déplacement en République tchèque, cette gifle face au Betis rappelle surtout l'ampleur du chantier qui attend encore Paulo Fonseca avant un rendez-vous déjà décisif pour la saison de l'OL.

    à lire également
    Villeurbanne : un homme grièvement blessé par balles près de l'hôtel de ville

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Corrigé par le Bétis, l'OL inquiète à une semaine du Sparta Prague 09:33
    Villeurbanne : un homme grièvement blessé par balles près de l'hôtel de ville 08:55
    La qualité de l'air reste mauvaise à Lyon sous l'effet des fumées des incendies en Gironde 08:50
    Feux de forêts : cinq départements, dont le Rhône, en vigilance orange 08:11
    orages
    Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:38
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un jeudi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 38 degrés attendus 07:14
    Teo - périphérique nord
    Près de Lyon : un homme marche dans le tunnel du périphérique et agresse quatre policiers 29/07/26
    Loire : Boyer TTE s'impose chez les sapeurs-pompiers malgré les verrous de l'achat public 29/07/26
    procession aux flambeaux Fourvière 14 août
    Procession aux flambeaux, messes... : découvrez le déroulé de la fête de l'Assomption à Lyon 29/07/26
    gendarme
    Saône-et-Loire : suspendue, la loi Ripost laisse Chalon régler seule sa rave party 29/07/26
    Rhône : un bus TCL prend feu à Craponne, 25 sapeurs-pompiers mobilisés 29/07/26
    police Lyon
    Lyon : deux individus interpellés pour un vol à la roulotte dans le 4e arrondissement 29/07/26
    Sécheresse en Haute-Savoie : les Dranses et le Chéran en état critique 29/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut