Corrigé par le Bétis, l'OL inquiète à une semaine du Sparta Prague

Corentin Tolisso avec le maillot de l’Olympique Lyonnais lors des matchs de préparation à la saison 2026/2027. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Lourdement battu 4-0 par le Betis Séville mercredi, l'OL a affiché de nombreuses lacunes à quelques jours de son rendez-vous crucial en Ligue des champions.

La répétition générale a tourné au cauchemar. Et c'est une défaite qui interroge sur le niveau actuel de l'Olympique Lyonnais. Opposé au Betis Séville ce mercredi à Gibraltar pour son dernier match de préparation, l'Olympique Lyonnais a subi une lourde défaite (4-0), à seulement une semaine de son déplacement sur la pelouse du Sparta Prague, en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Face à un adversaire plus tranchant, les hommes de Paulo Fonseca ont rapidement montré leurs limites, notamment sur coups de pied arrêtés. Marc Bartra a ouvert le score de la tête (24e), avant que Nelson Deossa ne double la mise, également sur corner, juste avant la pause (44e). Au retour des vestiaires, les difficultés lyonnaises se sont poursuivies. Profitant d'erreurs défensives et d'approximations individuelles, Pablo García a inscrit le troisième but andalou (58e), avant que Rodrigo Riquelme ne scelle définitivement la rencontre en fin de match (80e).

Openda espéré pour Prague

Malgré les nombreux changements opérés par Paulo Fonseca, l'OL n'a jamais trouvé les ressources pour réagir. "On a manqué d'énergie et d'agressivité", a reconnu l'entraîneur lyonnais après la rencontre, estimant toutefois que cette lourde défaite pouvait servir "à garder les pieds sur terre".

Déjà battus par le Slavia Prague durant leur préparation, les Lyonnais terminent donc leur série de matches amicaux sur une note très inquiétante. Si Loïs Openda, arrivé récemment en prêt de la Juventus Turin, pourrait être disponible pour le déplacement en République tchèque, cette gifle face au Betis rappelle surtout l'ampleur du chantier qui attend encore Paulo Fonseca avant un rendez-vous déjà décisif pour la saison de l'OL.