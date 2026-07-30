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Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : un homme blessé au couteau en tentant de récupérer sa sacoche volée à la Guillotière

  • par La Rédaction

    • Un homme d'une trentaine d'années a été blessé à l'arme blanche mardi soir dans le quartier de la Guillotière, après le vol de sa sacoche.

    Une violente agression s'est produite mardi soir dans le quartier de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon. Vers 23 h 30, un homme d'une trentaine d'années s'est fait dérober sa sacoche sous la menace d'un couteau.

    En tentant de récupérer son bien, la victime a été blessée à l'abdomen par l'agresseur, selon nos confrères du Progrès. Alertés, les policiers sont rapidement intervenus et ont interpellé le suspect, lui aussi âgé d'une trentaine d'années. Ce dernier présentait également des blessures, qui pourraient avoir été provoquées par l'arme blanche lors des faits.

    Les deux hommes ont été transportés à l'hôpital. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de cette agression.

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