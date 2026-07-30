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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

24 400 euros retrouvés à Caluire : le Trésor public saisit 9 000 euros pour rembourser les dettes du suspect

  • par Romain Balme

    • L'enquête autour des 24 400 euros abandonnés lors d'un refus d'obtempérer à Caluire-et-Cuire ce dimanche se poursuit. Alors que le suspect affirme avoir remporté cette somme au poker, une partie de l'argent a déjà servi à rembourser une dette de 9 000 euros auprès du Trésor public.

    D'où viennent les 24 400 euros trouvés dans un sac à Caluire-et-Cuire ce dimanche 26 juillet ? Pour rappel, un homme de 33 ans a été placé en garde à vue après un refus d'obtempérer à trottinette, alors qu'il roulait à vive allure. C'est pendant cette course-poursuite que l'individu s'est débarrassé de l'argent qu'il dit avoir gagné au poker.

    Pourtant, de nouveaux éléments ont été mis en évidence selon nos confrères du Progrès. Le mis en cause, domicilié près d'un point de deal à Caluire-et-Cuire est soupçonné de blanchiment, l'enquête se poursuit afin de vérifier ces suspicions. Seulement quelques jours après, une partie de l'argent a déjà été utilisée pour rembourser l'arriéré du suspect auprès du Trésor public, qui s'élevait à 9 000 euros. L'Etat a donc pioché dans ce butin pour régulariser sa situation, dans le cadre d'une convention signée avec les forces de l'ordre.

    A noter que le suspect doit être déféré mercredi en comparution immédiate devant le parquet de Lyon, pour le refus d’obtempérer.

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