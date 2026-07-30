La qualité de l'air reste mauvaise à Lyon sous l'effet des fumées des incendies en Gironde

Alors que l'ensemble de la région est placé en vigilance canicule, la qualité de l'air reste fortement dégradée à Lyon et dans toute l'agglomération. La fumée des incendies en Gironde pourrait de nouveau avoir un impact sur les concentrations de particules fines.

On respire toujours mal à Lyon ce jeudi 30 juillet 2026. Selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air restera mauvaise ce jeudi, à cause notamment d'une concentration en ozone en hausse.

"Les températures resteront élevées et l’ensoleillement majoritairement bien présent, les concentrations en ozone devraient légèrement augmenter" explique Atmo. Par ailleurs, l'observatoire indique que les fumées des incendies qui touchent actuellement la Gironde pourraient de nouveau impacter les concentrations en particules fines au cours de la journée.

L'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être concernée avant que les fumées se déplacent au dessus de l'agglomération lyonnaise.