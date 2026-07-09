Vénissieux : ils annoncent un attentat sur les réseaux sociaux et se dénoncent à la police

Deux jeunes hommes se sont présentés d'eux-mêmes au commissariat de Vénissieux après avoir diffusé un message annonçant un projet d'attentat pour le 14 juillet.

Une étrange affaire mobilise les enquêteurs de Vénissieux. Selon les informations du Progrès, deux jeunes hommes se sont rendus mercredi soir au commissariat pour reconnaître avoir commis "une bêtise". Ils auraient diffusé sur les réseaux sociaux un message évoquant un projet d'attentat prévu pour le 14 juillet.

Les circonstances et les motivations restent floues. Les deux suspects auraient livré des explications confuses lors de leur audition, sans permettre aux enquêteurs de déterminer s'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie ou d'une menace à prendre au sérieux.

Face à la gravité des faits, le parquet a ordonné leur placement en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de vérifier le contenu exact du message et d'établir les intentions réelles des deux hommes.