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Lac des sapins beaujolais vert
Le lac des Sapins, situé dans le Beaujolais vert.

Les 10 meilleurs lieux de baignade autour de Lyon selon Google

  • par La Rédaction

    • Lacs, plages aménagées : où se rafraîchir lorsque le mercure grimpe dans la région lyonnaise ? Pour répondre à la question, Lyon Capitale a analysé les notes et le nombre d'avis laissés par les internautes sur Google. Voici notre top 10 des meilleurs lieux de baignade selon Google.

    Quand les températures grimpent comme cette semaine, les Lyonnais sont nombreux à prendre la route à la recherche d'un peu de fraîcheur. Si le Grand Parc de Miribel-Jonage reste un incontournable aux portes de la métropole, plusieurs lacs de la région figurent également parmi les destinations préférées des baigneurs.

    A lire aussi : Les 10 meilleurs restaurants de Lyon selon Google

    Pour établir ce classement des 10 meilleurs lieux de baignade, Lyon Capitale a épluché les notes et les avis laissés sur Google par les visiteurs des principaux sites situés à moins de deux heures de voiture de Lyon. Seuls les sites comptabilisant au moins 200 avis ont été retenus.

    Et le grand gagnant est le lac du Bourget qui domine largement ce classement avec une note de 4,7 étoiles sur 5 pour près de 1 700 avis. Plus grand lac naturel de France, il séduit les visiteurs par ses paysages alpins, ses nombreuses plages et la qualité de ses eaux.

    Aiguebelette dans le top 3

    Derrière lui, le lac de Nantua confirme son excellente réputation avec une note de 4,5 sur suivi d'un lieu plus confidentiel, le Lac du Ronzeyn, à 40 minutes de Lyon. Le lac d'Aiguebelette arrive au pied du podium grâce à ses eaux turquoise particulièrement appréciées des baigneurs. Plus proche de Lyon, le Grand Parc de Miribel-Jonage reste le site le plus populaire avec plus de 13 000 évaluations, loin devant tous les autres lieux du classement.

    Le classement

    RangSiteNote GoogleNombre d'avisTemps de trajet depuis Lyon
    1Lac du Bourget (Savoie)4,7/516961h20
    2Lac de Nantua (Ain)4,5/56421h15
    3Lac du Ronzey (Rhône)4,5/520040 min
    4Lac d'Aiguebelette (Savoie)4,4/517371h10
    5Grand Parc de Miribel-Jonage4,3/513 64120 min
    6Lac des Sapins (Rhône)4,3/511281h10
    7Lac de Paladru (Isère)4,3/58801h15
    8Lac de Cormoranche-sur-Saône (Ain)4,1/52201h
    9Plan d'eau du Colombier (Anse)3,9/561635 min
    10Lac de Virieu (Isère)3,9/51601h05

    Notre méthodologie
    Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les principaux lieux de baignade naturels situés à moins de deux heures de route de Lyon.
    Seuls les lacs, plages et bases de loisirs comptabilisant au moins 150 avis ont été retenus. Les sites ont ensuite été classés selon leur note moyenne. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
    Les données ont été relevées en juin 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes.

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