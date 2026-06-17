Les 10 meilleurs lieux de baignade autour de Lyon selon Google

Lacs, plages aménagées : où se rafraîchir lorsque le mercure grimpe dans la région lyonnaise ? Pour répondre à la question, Lyon Capitale a analysé les notes et le nombre d'avis laissés par les internautes sur Google. Voici notre top 10 des meilleurs lieux de baignade selon Google.

Quand les températures grimpent comme cette semaine, les Lyonnais sont nombreux à prendre la route à la recherche d'un peu de fraîcheur. Si le Grand Parc de Miribel-Jonage reste un incontournable aux portes de la métropole, plusieurs lacs de la région figurent également parmi les destinations préférées des baigneurs.

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Pour établir ce classement des 10 meilleurs lieux de baignade, Lyon Capitale a épluché les notes et les avis laissés sur Google par les visiteurs des principaux sites situés à moins de deux heures de voiture de Lyon. Seuls les sites comptabilisant au moins 200 avis ont été retenus.

Et le grand gagnant est le lac du Bourget qui domine largement ce classement avec une note de 4,7 étoiles sur 5 pour près de 1 700 avis. Plus grand lac naturel de France, il séduit les visiteurs par ses paysages alpins, ses nombreuses plages et la qualité de ses eaux.

Aiguebelette dans le top 3

Derrière lui, le lac de Nantua confirme son excellente réputation avec une note de 4,5 sur suivi d'un lieu plus confidentiel, le Lac du Ronzeyn, à 40 minutes de Lyon. Le lac d'Aiguebelette arrive au pied du podium grâce à ses eaux turquoise particulièrement appréciées des baigneurs. Plus proche de Lyon, le Grand Parc de Miribel-Jonage reste le site le plus populaire avec plus de 13 000 évaluations, loin devant tous les autres lieux du classement.

Le classement

Rang Site Note Google Nombre d'avis Temps de trajet depuis Lyon 1 Lac du Bourget (Savoie) 4,7/5 1696 1h20 2 Lac de Nantua (Ain) 4,5/5 642 1h15 3 Lac du Ronzey (Rhône) 4,5/5 200 40 min 4 Lac d'Aiguebelette (Savoie) 4,4/5 1737 1h10 5 Grand Parc de Miribel-Jonage 4,3/5 13 641 20 min 6 Lac des Sapins (Rhône) 4,3/5 1128 1h10 7 Lac de Paladru (Isère) 4,3/5 880 1h15 8 Lac de Cormoranche-sur-Saône (Ain) 4,1/5 220 1h 9 Plan d'eau du Colombier (Anse) 3,9/5 616 35 min 10 Lac de Virieu (Isère) 3,9/5 160 1h05

Notre méthodologie

Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les principaux lieux de baignade naturels situés à moins de deux heures de route de Lyon.

Seuls les lacs, plages et bases de loisirs comptabilisant au moins 150 avis ont été retenus. Les sites ont ensuite été classés selon leur note moyenne. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.

Les données ont été relevées en juin 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes.

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