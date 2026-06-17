Les 10 meilleurs lieux de baignade autour de Lyon selon Google

Lacs, plages aménagées : où se rafraîchir lorsque le mercure grimpe dans la région lyonnaise ? Pour répondre à la question, Lyon Capitale a analysé les notes et le nombre d'avis laissés par les internautes sur Google. Voici notre top 10 des meilleurs lieux de baignade selon Google.
Quand les températures grimpent comme cette semaine, les Lyonnais sont nombreux à prendre la route à la recherche d'un peu de fraîcheur. Si le Grand Parc de Miribel-Jonage reste un incontournable aux portes de la métropole, plusieurs lacs de la région figurent également parmi les destinations préférées des baigneurs.
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Pour établir ce classement des 10 meilleurs lieux de baignade, Lyon Capitale a épluché les notes et les avis laissés sur Google par les visiteurs des principaux sites situés à moins de deux heures de voiture de Lyon. Seuls les sites comptabilisant au moins 200 avis ont été retenus.
Et le grand gagnant est le lac du Bourget qui domine largement ce classement avec une note de 4,7 étoiles sur 5 pour près de 1 700 avis. Plus grand lac naturel de France, il séduit les visiteurs par ses paysages alpins, ses nombreuses plages et la qualité de ses eaux.
Aiguebelette dans le top 3
Derrière lui, le lac de Nantua confirme son excellente réputation avec une note de 4,5 sur suivi d'un lieu plus confidentiel, le Lac du Ronzeyn, à 40 minutes de Lyon. Le lac d'Aiguebelette arrive au pied du podium grâce à ses eaux turquoise particulièrement appréciées des baigneurs. Plus proche de Lyon, le Grand Parc de Miribel-Jonage reste le site le plus populaire avec plus de 13 000 évaluations, loin devant tous les autres lieux du classement.
Le classement
|Rang
|Site
|Note Google
|Nombre d'avis
|Temps de trajet depuis Lyon
|1
|Lac du Bourget (Savoie)
|4,7/5
|1696
|1h20
|2
|Lac de Nantua (Ain)
|4,5/5
|642
|1h15
|3
|Lac du Ronzey (Rhône)
|4,5/5
|200
|40 min
|4
|Lac d'Aiguebelette (Savoie)
|4,4/5
|1737
|1h10
|5
|Grand Parc de Miribel-Jonage
|4,3/5
|13 641
|20 min
|6
|Lac des Sapins (Rhône)
|4,3/5
|1128
|1h10
|7
|Lac de Paladru (Isère)
|4,3/5
|880
|1h15
|8
|Lac de Cormoranche-sur-Saône (Ain)
|4,1/5
|220
|1h
|9
|Plan d'eau du Colombier (Anse)
|3,9/5
|616
|35 min
|10
|Lac de Virieu (Isère)
|3,9/5
|160
|1h05
Notre méthodologie
Pour réaliser ce classement, Lyon Capitale a analysé les notes et les avis publiés sur Google concernant les principaux lieux de baignade naturels situés à moins de deux heures de route de Lyon.
Seuls les lacs, plages et bases de loisirs comptabilisant au moins 150 avis ont été retenus. Les sites ont ensuite été classés selon leur note moyenne. En cas d'égalité, le nombre d'avis a permis de départager les différents lieux.
Les données ont été relevées en juin 2026 et sont susceptibles d'évoluer au fil des nouvelles évaluations laissées par les internautes.
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