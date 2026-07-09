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Pollution à l'ozone et canicule : le Rhône placé en vigilance

  • par La Rédaction

    • En raison de la canicule et de la hausse des concentrations d'ozone, le préfet du Rhône active le niveau d'information-recommandation pour tout le département et la Métropole de Lyon à partir de ce vendredi 10 juillet.

    Après plusieurs jours de fortes chaleurs et une canicule qui doit se poursuivre jusqu'au milieu de la semaine prochaine, la qualité de l'air se dégrade dans l'agglomération lyonnaise. Le préfet du Rhône a déclenché le niveau d'information-recommandation en raison d'un épisode de pollution à l'ozone qui touche l'ensemble du département et la Métropole de Lyon.

    A lire aussi : Sécheresse : le Rhône et la métropole de Lyon passent en alerte, de nouvelles restrictions d'eau entrent en vigueur

    Les autorités recommandent aux personnes les plus vulnérables de limiter les déplacements à proximité des grands axes routiers aux heures de pointe et d'éviter les activités physiques intenses. Il est conseillé de privilégier les sorties avant 13 heures ou après 20 heures.

    Le préfet invite également chacun à adopter des comportements limitant les émissions de polluants : privilégier les transports en commun, le vélo ou le covoiturage, réduire sa vitesse au volant et éviter une conduite agressive. Les règles en vigueur dans la ZFE lyonnaise restent par ailleurs applicables.

    A lire aussi : Canicule : Eau du Grand Lyon appelle les usagers à être attentifs à leur consommation

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