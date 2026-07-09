Les dix plus grosses fortunes professionnelles lyonnaises 2026

Comme chaque année, le magazine Challenges publie son palmarès des 500 ultra-riches de France. Plusieurs Lyonnais s'illustrent dans le classement, cumulant près de 19,7 milliards d'euros.

Pour faire partie du club des 500 plus grandes fortunes françaises 2026, il faut désormais avoir une fortune minimale d'inclusion de 250 millions d'euros.

Le pays compte 153 milliardaires dans ce classement. En cumulé, les 500 premières fortunes du pays détiennent 1 076 milliards d'euros, contre 1 279 milliards l'année dernière, un recul dû notamment aux chutes de la famille Dassault (-7,9 milliards) et des propriétaires d'Hermès (- 49,4 milliards), qui perdent la première place du classement. La plus grosse fortune française est de nouveau Bernard Arnault (et sa famille), qui détient LVMH, avec 121, 200 milliards d'euros, contre 116,700 milliardsl'année dernière.

À l'échelle lyonnaise, les onze plus grosses fortunes identifiées cumulent 19,74 milliards d'euros. Dans la région lyonnaise, Alain Mérieux et sa famille arrivent en tête du classement, avec 5,5 milliards d'euros grâce à BioMérieux.

Rang national Nom Entreprise Fortune (millions d'euros) 23 Alain Mérieux et sa famille BioMérieux 5 500 33 Famille Dentressangle Holding 3 500 62 Christian Latouche et sa famille

(actionnaire de Lyon Capitale) Fiducial 2 000 94 Laurent Burelle et sa famille OPmobility 1 500 107 Sébastien Aguettant et sa famille Aguettant 1 300 113 Famille Lescure Groupe SEB 1 250 117 (ex æquo) Familles de Grandry et de Baguenault de Puchesse Descours & Cabaud 1 200 117 (ex æquo) Léo et Patrick Bahadourian et leur famille EEF (Grand Frais) 1 200 132 Bruno Rousset et sa famille Evolem 1 100 315 (ex æquo) Jean-Michel Aulas Holnest 450 315 (ex æquo) Guy Mathiolon et sa famille Serfim 450 453 Olivier Ginon GL Events 290

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