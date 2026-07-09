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Alain Mérieux @MaxPPP

Les dix plus grosses fortunes professionnelles lyonnaises 2026

  • par La rédaction

    • Comme chaque année, le magazine Challenges publie son palmarès des 500 ultra-riches de France. Plusieurs Lyonnais s'illustrent dans le classement, cumulant près de 19,7 milliards d'euros.

    Pour faire partie du club des 500 plus grandes fortunes françaises 2026, il faut désormais avoir une fortune minimale d'inclusion de 250 millions d'euros.

    Le pays compte 153 milliardaires dans ce classement. En cumulé, les 500 premières fortunes du pays détiennent 1 076 milliards d'euros, contre 1 279 milliards l'année dernière, un recul dû notamment aux chutes de la famille Dassault (-7,9 milliards) et des propriétaires d'Hermès (- 49,4 milliards), qui perdent la première place du classement. La plus grosse fortune française est de nouveau Bernard Arnault (et sa famille), qui détient LVMH, avec 121, 200 milliards d'euros, contre 116,700 milliardsl'année dernière.

    À l'échelle lyonnaise, les onze plus grosses fortunes identifiées cumulent 19,74 milliards d'euros. Dans la région lyonnaise, Alain Mérieux et sa famille arrivent en tête du classement, avec 5,5 milliards d'euros grâce à BioMérieux.

    Rang nationalNomEntrepriseFortune (millions d'euros)
    23Alain Mérieux et sa familleBioMérieux5 500
    33Famille DentressangleHolding3 500
    62Christian Latouche et sa famille
    (actionnaire de Lyon Capitale)    		Fiducial2 000
    94Laurent Burelle et sa familleOPmobility1 500
    107Sébastien Aguettant et sa familleAguettant1 300
    113Famille LescureGroupe SEB1 250
    117 (ex æquo)Familles de Grandry et de Baguenault de PuchesseDescours & Cabaud1 200
    117 (ex æquo)Léo et Patrick Bahadourian et leur familleEEF (Grand Frais)1 200
    132Bruno Rousset et sa familleEvolem1 100
    315 (ex æquo)Jean-Michel AulasHolnest450
    315 (ex æquo)Guy Mathiolon et sa familleSerfim450
    453Olivier GinonGL Events290

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