France-Maroc : où regarder le match autour de Lyon ?

Si une fan-zone pourrait voir le jour à Lyon seulement pour la finale, plusieurs communes de la Métropole diffuseront le match France-Maroc ce jeudi soir.

L'Equipe de France joue sa survie dans la plus belle des compétitions internationales ce soir à 22 h. Les bleus affronteront le Maroc, qu'ils avaient déjà battu lors de l'édition précédente en demi-finale (2-0). A Lyon, tout le monde aura les yeux rivés sur cette rencontre. Mais alors, où regarder France-Maroc dans la Métropole ? Ce matin, la mairie de Lyon a réaffirmé qu'aucune fan-zone ne sera installée dans la Ville Lumière pour les quarts de finale, malgré les demandes de nombreux élus de droite comme Pierre Oliver, Samuel Soulier, et Thomas Rudigoz.

En revanche, la frénésie footballistique sera bien présente dans les communes avoisinantes. A Vénissieux, un écran géant sera installé au stade Auguste Delaune dès 20 h, c'est un peu plus tard pour Saint-Fons, qui diffusera le match au stade la Cressonnière dès 21 h. A Vaulx-en-Velin, direction le Plateau Rousseau à partir de 22 heures. Plus au sud, la Ville de Corbas donne rendez-vous aux supporters au parc de loisirs. Attention tout de même, une jauge de 500 personnes est instaurée. Enfin, baptême de feu pour la fan-zone d'Oullins-Pierre-Bénite, située sur le parking du parc Manillier. La Ville a annoncé qu'une des deux demi-finales et la finale seraient également retransmises.

A noter que si aucune fan-zone n'est pour l'instant implantée à Lyon, de nombreux bars et restaurants diffuseront la rencontre. Cependant, si les Bleus vont en finale, la municipalité envisage d'en installer une.

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