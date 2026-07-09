La Loire en état d’alerte dû à la sécheresse, de nouvelles restrictions préfectorales sont tombées.

Dans la Loire, l'aggravation de la situation de sécheresse signe un nouvel arrêté préfectoral limitant, une nouvelle fois, les usages de l'eau du département.

La sécheresse gagne du terrain dans la région et notamment dans le département ligérien et les conditions météorologiques ne cessent de se détériorer. De nouvelles limitations sont à noter au matin du 9 juillet, a déclaré la préfète de la Loire : "la zone Pilat Sud passe en niveau d’alerte".

Le barrage de Grangent et le canal du Forez sont placés, quant à eux, au curseur supérieur en état d'alerte renforcée "avec un abaissement temporaire du débit réservé au fleuve Loire", la préfecture ayant activé "le cadre différencié de gestion" de ces zones.

Un département déjà en état d'alerte

Ce nouvel arrêté rejoint les précédents pris les 24 et 29 juin et le 3 juillet qui déclaraient en état d'alerte "les zones Forez-Ance-Mare-Bonson, Rhins-Sornin, Fleuve Loire Amont, Aix, Gier, Sud Loire et Monts du Lyonnais".

A noter que les autres zones du département demeurent en vigilance, autrement dit : les zones du fleuve Rhône, le fleuve Loire aval, Forez-Lignon-Vizézy et le Roannais.

"Les mesures de limitation des usages de l'eau concernent l'ensemble du département"

Face aux épisodes de canicule de la fin mai et de la fin juin et à un manque de pluie sur le territoire, le stock d'eau s'amenuise et s'ensuit des conséquences pour les locaux.

Pour les particuliers et les collectivités, les mesures de restrictions sont les suivantes :

l’arrosage des jardins potagers, massifs fleuris et plantations arborées interdit de 10 h à 18 h ;

interdiction d’utilisation de l’eau pour le lavage des voitures hors des stations

professionnelles,

professionnelles, interdiction du remplissage des piscines privées et de l’arrosage des pelouses.

Les limitations pour les entreprises ne sont pas en reste :

réduction de 25% des prélèvements indispensables dans les process de fabrication industrielle, sauf exceptions

restrictions horaires de l'irrigation des cultures agricoles, qui dépendent des cultures concernées et des matériels utilisés,

interdiction d'irriguer les prairies de graminées.

Ces deux dernières limitations "ne s’appliquent pas aux retenues de stockage non situées en travers de cours d’eau ni au canal du Forez", rappelle l'arrêté préfectoral.

Sont concernées par ces restrictions les zones en état d'alerte mais il est prudent pour les zones en vigilance de limiter spontanément leur consommation de l'eau non essentielle en se résignant à une gestion responsable.

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