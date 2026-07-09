BLYDD a investi 3,5 millions d’euros dans la construction de tracteurs électriques

BLYDD évolue en devenant un constructeur industriel de tracteurs de parc électriques. 3,5 millions d’euros ont été investis par l’entreprise dans ce projet.

C’est dans leur usine aux Échets, dans l’Ain, que BLYDD, spécialisée dans l’électrification des sites logistiques (fournisseurs de tracteurs de parc, entretien, maintenance…), passe un cap en devenant également constructeur de tracteur électrique. Grâce à un investissement de 3,5 millions d’euros entre 2024 et 2026 dans la recherche et le développement, ainsi qu’à une levée de fonds de cinq millions d’euros auprès de la société d'investissement Meridiam, BLYDD commercialisera son tout premier tracteur de parc électrique au mois de septembre 2026.

Ce ne sont pas des tracteurs classiques, ces engins sont utilisés pour "opérer des mouvements de remorques et containers sur les sites logistiques", indique le communiqué de presse de BLYDD. Les tracteurs actuels sont "bruyants, polluants, difficilement maniables et peu efficients", c’est pourquoi l’entreprise lyonnaise lance la construction de son premier tracteur de parc électrique.

Un tracteur électrique made in France, le "BY44T"

Ce nouveau tracteur est conçu et fabriqué en France, dans l’Ain. Il possèdera deux batteries interchangeables en quatre minutes pour une utilisation possible 24h/24h. Le BY44T est fait pour "révolutionner la décarbonation des sites, leurs coûts d’exploitation et la pénibilité du travail sur le terrain", indique le communiqué de presse.

"En 2016, l’électrification des tracteurs de parc était une préférence écologique. En 2026, elle est devenue un impératif social, économique et financier. Cette maturité du marché, nous la préparons depuis 10 ans. Anticipée et bien proportionnée, l’innovation industrielle ne réussit que dans le temps long", explique Damien Gambey, le PDG de BLYDD et nouveau capitaine d’industrie du made in France.

BLYDD souhaiterait commercialiser une centaine de ses tracteurs électriques en Europe d’ici trois à cinq ans. Ce passage en tant que constructeur industriel permettrait d'offrir de l'emploi dans le secteur électrique dans l’Ain.

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