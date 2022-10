Lyon : le récap' des temps forts de la semaine

Le préfet Pascal Mailhos et le président de Région Laurent Wauquiez étaient aux côtés des présidents et présidentes des 12 départements de la région pour présenter ce CPER. Reste désormais à présenter la partie comprenant les Métropoles de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Clermont-Ferrand qui ont obtenu un délais. (Photo Hadrien Jame)