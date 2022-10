Le ministre des Solidarités en déplacement à Lyon ce jeudi 6 octobre

Le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe, est attendu à Lyon ce jeudi 6 octobre. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP)

À l’occasion de la journée nationale des aidants, Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, est attendu à Lyon ce jeudi 6 octobre où il doit rencontrer des personnes qui aident au quotidien un parent ou un proche en perte d’autonomie.

Chaque jour en France, entre 8 et 11 millions de personnes accompagnent et protègent un membre de leur famille ou proche en perte d’autonomie, selon les estimations du gouvernement. Ce jeudi 6 octobre, une journée nationale est consacrée à ces proches aidants et à l’occasion de celle-ci le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Jean-Christophe Combe, est attendu à Lyon.

Le représentant du gouvernement doit visiter l’association Métropole aidants, "un lieu de répit et de relais pour les proches aidant", pour échanger avec des personnes engagées au quotidien dans cette démarche.