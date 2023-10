Lyon : le métro B perturbé lundi et mardi soir

La ligne B du métro à Lyon sera perturbée lundi et mardi soir en raison des travaux de prolongement.

Plus qu'une dizaine de jours avant l'ouverture des deux nouvelles stations du métro B à Oullins centre et Saint-Genis-Laval. En attendant, pour permettre les derniers ajustements, la ligne sera perturbée ce soir et demain soir.

La ligne s'arrêtera à la station du stade de Gerland à partir de 21 h 20. Le dernier départ s'effectuera à 21 h 15 de Charpennes et de Gare d'Oullins. Des bus-relais seront mis en place avec une fréquence de 10 minutes.

Les derniers départs de ces bus s'effectueront à 0 h 30 depuis la station Stade de Gerland et à 23 h 58 depuis la Gare d'Oullins. A noter que le métro B sera perturbée de la même manière lundi et mardi 16 et 17 octobre, avant la mise en service des deux nouvelles stations le vendredi.

