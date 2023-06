Les nouvelles stations du métro B à Oullins et Saint-Genis Laval en images

La chantier du prolongement du métro B à Oullins et Saint-Genis Laval doit s'achever à la rentrée 2023. Nous avons pu visiter les deux nouvelles stations, retour en images.

Quelques huit mois après la dernière soudure symbolique, et trois mois après les premiers essais, le Sytral a présenté à la presse et aux élus de la Métropole de Lyon, les deux nouvelles stations du prolongement du métro B : Oullins Centre et Saint-Genis Laval Hôpital Lyon Sud.

25 000 voyageurs par jour

La fin du chantier, d'un montant total de 391 millions d'euros, est prévue pour octobre 2023. La station Oullins centre devrait à terme accueillir 24 000 voyageurs par jour, 25 000, pour la station de Saint-Genis Laval.

La future station du métro B "Oullins centre". (Vidéo : NC)

Il faudra ainsi deux minutes pour parcourir les 2,4 km de voies reliant les deux nouvelles stations, le train atteignant une vitesse maximale de 75 km/h. Au total, la ligne reliera Charpennes à Saint-Genis Laval en 17 minutes.

La station "Saint-Genis Laval Hôpital Lyon Sud". (Vidéo : NC)

Prolongement de la ligne Métro B jusqu'à Saint-Genis-Laval @Hugo LAUBEPIN

L'entrée de la station "Oullins centre". (@Hugo Laubepin)

Le parking relais de Saint-Genis Laval. (@ Hugo Laubepin)