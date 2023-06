Temps de trajet, parc-relais... Tout savoir sur le prolongement du métro B à Lyon

Les travaux de prolongement du métro B entrent dans leur phase finale. Lyon Capitale a visité les deux nouvelles stations d'Oullins et Saint-Genis Laval. A quelques mois de leur ouverture, on vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Environ trois mois après les premiers essais, le Sytral a présenté à la presse et aux élus les 2,4 km de prolongement du métro B et les deux nouvelles stations : Oullins centre et Saint-Genis Laval Hôpital Lyon Sud. Temps de parcours, parc-relais, liaisons en bus. Lyon Capitale vous dit tout.

Saint-Genis Laval - Part-Dieu en 15 minutes

Avec ces deux nouvelles stations, le métro B reliera ainsi la station Charpennes de Villeurbanne, à Saint-Genis Laval, en 17 minutes, la rame pouvant atteindre une vitesse maximale de 75 km/h. Il faudra seulement deux minutes pour relier "Oullins centre" à Saint-Genis Laval. "Cela répond à une vraie demande des habitants, c'était très attendu" se félicite Marylène Millet, maire de Saint-Genis.

24 000 voyageurs sont attendus quotidiennement au niveau de la station Oullins centre et 25 000 sur la station Saint-Genis Laval Hôpital Lyon Sud.

Un parc-relais innovant

La station de Saint-Genis Laval disposera d'un parking relais de près de 500 places dédiées aux vélos au rez-de-chaussée et de 877 places dédiées aux voitures. Les niveaux 4,5 et 6 seront quant à eux réservés aux habitants résidant à plus de deux kilomètres de la station de métro. L'objectif est ainsi d'"encourager les habitants les plus proches à avoir recours à des solutions alternatives et favoriser l'accès des personnes les plus éloignées", précise Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Le réseau de bus renforcé

"Avec l'arrivée du métro, nous pensions initialement réduire les bus pour économiser de l'argent, finalement nous l'avons renforcé pour 3,5 millions d'euros supplémentaires chaque année", a expliqué Jean-Charles Kohlhaas, vice-président en charge des déplacements. A horizon 2024, des lignes structurantes permettront aux habitants de se rendre au terminus du métro B à Saint-Genis, les temps de parcours de lignes régulières seront améliorés notamment grâce à des voies dédiée aux bus, et les lignes directes avec la Presqu'île seront quant à elles maintenues.

DR Sytral.

Trois semaines de fermeture en août, pour une ouverture à l'automne

Côté calendrier, il faudra encore s'armer d'un peu de patience. Les travaux des deux stations entrent dans la phase de finalisation. Installation de la signalétique, éclairage, péages etc. Cet été, la ligne B sera complètement arrêtée pendant trois semaines à partir du 1er août. "Si les tests sont conclusifs, ce que l'on espère, nous pourrons ouvrir au mois d'octobre", précise Bruno Bernard.

