Lyon : le co-président du groupe écologiste à la région parraine Poutou

Axel Marin, co-président du groupe écologiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes, a choisi de parrainer Philippe Poutou en vue de l'élection présidentielle.

11 candidats ont obtenu leurs 500 signatures pour la présidentielle de 2022. D'après le dernière décompte, Philippe Poutou, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste, en dispose de 342. "Nous en sommes à 342 parrainages validés au Conseil constitutionnel, et environ 120 de plus en route. On n’est pas loin du but, chaque parrainage va compter", explique ce mercredi le candidat du NPA.



Axel Marin, co-président du groupe écologiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes, a choisi de parrainer Philippe Poutou. "Soutien de Yannick Jadot dès la première heure, je continue à faire campagne pour qu'il gagne cette présidentielle ! Mais que serait une élection présidentielle sans Philippe Poutou ? Nous avons besoin que sa voix porte dans les débats. J'ai donc décidé de lui donner mon parrainage", explique-t-il sur Twitter.

La sénatrice EELV du Rhône, Raymonde Poncet, a elle aussi accordé son parrainage à Philippe Poutou.

