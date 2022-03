La brasserie lyonnaise Ninkasi remporte deux médailles au Salon de l'agriculture

Le concours général du Salon de l'agriculture se tient du 26 février au 6 mars. Il a récompensé deux bières Ninkasi d'une médaille d'argent.

À votre prochain apéro dans les brasseries lyonnais Ninkasi, ne manquez pas de goûter la bière blanche et la Pale Ale. Ces deux bières ont été récompensées au concours général du salon de l'agriculture 2022. Elles ont chacun reçu une médaille d'argent, dans les catégories "Bière blanche et bière de blé" et "Bière ambrée de haute fermentation".

Ninkasi n'en est pas à son coup d'essai. Depuis 2004 l'entreprise rafle des médailles au salon de l'agriculture, pour ses bières. En 2019, la brasserie a réalisé sa meilleure année avec 7 médailles, contre 3 en 2018 et 2020.

