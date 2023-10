Lyon : le bas des pentes définitivement piétonnisé

A partir de mercredi 4 octobre, le secteur du bas des pentes à Lyon sera entièrement piétonnisé.

Comme un avant goût de la Zone à trafic limité bientôt mise en place dans l'ensemble de la Presqu'île. A partir de demain, le bas des pentes de la Croix-Rousse à Lyon, sera piétonnisé, soit une dizaine de rues concernées (rues du Puits Gaillot, Sainte-Catherine, Romarin, Désirée, Terraille, Saint-Polycarpe, Coustou, Feuillants et Griffon).

L'accès au secteur sera ainsi impossible pour les voitures. Il restera néanmoins accessible pour les livraisons entre 6 h et 11 h 30 ainsi que pour les ayants-droits , via un badge d'accès. Les personnes qui habitent le secteur, qui louent une place de parking à l’année, sont propriétaires ou locataires d’un garage, d’un commerce ou d’un local professionnel dans le secteur piéton peuvent obtenir un badge d’accès à la zone, dans la limite de deux badges par foyer et un par local commercial et par garage.

Stationnement interdit

Aucun stationnement ne sera possible sur la voie publique et la vitesse sera limitée à 6 km/h. Les deux entrées de la zone seront identifiées et des bornes seront installées au croisement du quai Jean-Moulin et de la rue Puits Gaillot, le long de l’Opéra. L’autres accès se fera par la rue Sainte-Catherine pour les livraisons et les ayants-droits.

Ce projet de piétonnisation est un avant-goût du projet de Presqu'île à vivre, dont la mesure phare est la mise en place d'une zone à trafic limité (ZTL) de Bellecour à Terreaux. Ce projet doit voir le jour d'ici 2025, il est chiffré à environ 20 millions d'euros.

