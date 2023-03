De Terreaux à Bellecour, la presqu'île de Lyon en zone à trafic limité d'ici 2025

Nouvelles rues piétonnisées, mise en place d'une zone à trafic limité entre Terreaux et Bellecour, piétonnisation du bas des pentes, la Ville et la Métropole de Lyon ont présenté leur projet d'apaisement de la presqu'île.

Ce vendredi 10 mars, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et Grégory Doucet, maire de Lyon, ont présenté les grandes lignes de leur projet de piétonnisation de la presqu'île. Trois grands objectifs : "Améliorer la qualité de vie des habitants, s'adapter au réchauffement climatique et valoriser le patrimoine et le dynamisme culturel", assure Grégory Doucet. L'opération est estimée entre 20 et 25 millions d'euros financés par la Métropole.

Une zone à trafic limité de Bellecour à Terreaux

Une zone à trafic limité sera ainsi mise en place d'ici 2025 de la place Bellecour à la place des Terreaux. Concrètement le secteur sera réservé aux piétons mais des voitures autorisées pourront y entrer et y stationner, créant ainsi des zones de rencontres dans lesquelles les véhicules sont limités à 20 km/h. Commerçants, livreurs, artisans ou véhicules de secours devraient être autorisés à entrer, les contours des autorisations, tout comme les modalités de contrôle seront précisément définis avec le comité de suivi du projet, constitué d'habitants, de commerçants et d'usagers.

La rue Grenette sera donc réservée aux bus et vélos, les 10 000 automobilistes l'empruntant chaque jour devront contourner la presqu'île par le tunnel de la Croix-Rousse ou les trémies de Perrache. Un choix assumé par l'exécutif métropolitain, "80 % des déplacements pour rejoindre la presqu'île se faisant en transports en commun ou en modes doux", justifie Bruno Bernard.

La rue de la République piétonnisée

Comme l'avait annoncé Grégory Doucet lors de ses vœux à la presse, la rue de la République sera "livrée aux piétons", a confirmé le maire. Dans un premier temps en aménagement transitoire à partir de septembre 2025 puis définitif à partir de 2026, en tenant compte des usages observés lors de la période transitoire.

Le projet de réaménagement transitoire de la rue de la République Rue Grenette.

Dans la continuité, la rue Serlin sera elle-aussi piétonnisée et végétalisée le long de l'Hôtel de Ville, le bus C13 qui la traversait empruntera la rue Grenette, tout comme le C3. Les rues de l'Abre sec et du Bât d'argent seront également piétonnisées. De l'autre côté, la place des Cordeliers redeviendra une "vraie place" avec un parvis au niveau du palais de la Bourse.

Bellecour et le réseau TCL réorganisés

Enfin, comme évoqué dans un précédent article, la Voie lyonnaise n°12 empruntera la rue de la Barre au niveau de Bellecour, laissant une seule voie de circulation réservée aux bus et aux ayants-droits, puisque l'axe sera concerné par la zone à trafic limité.

Plan de circulation des bus au niveau de Bellecour.

La desserte en transports en communs sera réorganisée en deux pôles, l'un à l'Ouest de la place, côté Saône, et l'autre à Est, côté Rhône. Une nouvelle ligne de bus sera créée d'ici 2025, on sait déjà qu'elle reliera la Part-Dieu à l'Hôtel de Ville.

La secteur Bas des Pentes piétonnisé

Dès 2023, une aire piétonne sera mise en place sur la secteur Bas des Pentes côté Rhône. Elle concernera les rues du Puits Gaillot, Sainte-Catherine, Romarin, Désirée, Terraille, Saint-Polycarpe, Coustou, Feuillants et Griffon. L'accès en voiture sera réservé aux riverains et aux véhicules de livraison et de secours. L'aménagement temporaire de la montée Saint-Sébastien sera pérennisé.