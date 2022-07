Lyon : la journée est classée "jaune" dans le sens des départs en vacances

Une toute autre journée sur la route pour les départs en vacances. Après un samedi très chargé, ce dimanche s'annonce plus calme à Lyon et dans le Rhône.

Samedi, la circulation à Lyon et plus globalement dans le Rhône a été très délicate. En ce 4e week-end du mois de juillet, les départs en vacances ont été très nombreux et cela a engendré plusieurs kilomètres de bouchons. La situation a en plus été compliquée par la fermeture durant toute la matinée du tunnel de Fourvière.

Mais ce dimanche, Bison Futé annonce une journée plus calme. Elle est classée "jaune" dans le sens des départs en vacances et "verte" en ce qui concerne les retours. Il est toutefois recommandé d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 16h à 22h et dans l'autre sens de 15h à 18h. Il est également déconseillé d'emprunter le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie de 13h à 19h. L'attente y sera supérieure à 1 heure.