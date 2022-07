Météo : un dimanche ensoleillé sur Lyon

Après un samedi un peu plus nuageux, surtout en début de journée, ce dimanche sera ensoleillé de bout en bout. Le thermomètre devrait atteindre les 35 degrés.

Ce dimanche, les habitants de Lyon et des alentours ne devraient pas apercevoir beaucoup de nuages dans le ciel rhodanien. En effet, le soleil régnera en maître, et ce très tôt dans la journée. Concernant les températures, elles iront de 25 à 35 degrés, avec un ressenti estimé à 37°c au plus chaud de ce 24 juillet. Il soufflera également un léger vent venu du nord (10 km/h).

Pour rappel, le Rhône se trouve toujours en vigilance jaune en ce qui concerne la canicule. Cette alerte a été prolongée jusqu'au lundi 25 juillet à 6h.

A lire sur le sujet : Le Rhône toujours placé en vigilance jaune pour la canicule