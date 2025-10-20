Actualité
Illustration tennis. (@Pexels)

Tennis : La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage à investir 3 millions d'euros d'ici 2028

  • par La rédaction

    • La FFT a renouvelé son partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur trois ans, pour un montant total de 6,1 millions d'euros.

    La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération française de tennis ont renouvelé leur partenariat autour d'une nouvelle convention sur les saisons de 2025 à 2028. La collectivité s'engage à investir 3 millions d'euros, tandis que la fédération investira 3,1 millions d'euros pour toute la durée du partenariat.

    Des aides complémentaires

    "Par ce biais, la Région et les instances fédérales s’associent pour apporter un suivi efficace et un accompagnement financier partagé vers des projets locaux ou à caractère plus exceptionnel", se félicite la Région dans un communiqué de presse diffusé lundi 20 octobre.

    Outre ce partenariat, la collectivité soutient également la Ligue de tennis Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 60 000 € pour 2025. Elle apporte par ailleurs une aide à l'acquisition de matériel à 166 clubs pour un montant de 200 000 €. Elle a également fourni des minibus à 86 clubs répartis sur l'ensemble du territoire.

    "Au total, c’est plus de 380 projets qui ont pu être financés depuis 2017, représentant un montant d’aide cumulée de plus de 11 millions d'euros", assure la collectivité.

