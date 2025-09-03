Le maire écologiste de Lyon a été la cible de centaines de commentaires haineux et racistes sur les réseaux sociaux après la publication d’une vidéo tournée lors de la rentrée scolaire dans une école du 9ᵉ arrondissement.

"Stupeur et effroi" : ce sont les mots choisis par Grégory Doucet pour qualifier sa réaction après avoir découvert les commentaires sous une vidéo publiée lundi 1ᵉʳ septembre sur ses réseaux sociaux. Le maire de Lyon s’y montrait saluant des parents d’élèves et leurs enfants à l’école élémentaire publique Les Géraniums, dans le quartier populaire de La Duchère.

Rapidement, le contenu a été submergé par une vague d’insultes racistes visant les familles présentes, en particulier des femmes portant le voile et des enfants noirs ou maghrébins. "Rentrée scolaire dans une école primaire d'Alger" réagit un internaute. "Vous étiez en Afrique ?" demande bêtement un autre sous la publication de l'édile lyonnais.

"Déferlante raciste"

Entre moqueries, racisme, appels à la violence et propos dégradants, des centaines de messages ont été postés, parfois signés, souvent anonymes. "En premier lieu, j’apporte mon plein soutien à nos concitoyennes et concitoyens ciblés par cette déferlante raciste", écrit Grégory Doucet, qui s’indigne de "la stigmatisation et de la provocation à la haine, incompatibles avec nos principes républicains".

Le maire a également tenu à exprimer son appui à l’équipe pédagogique, directement exposée à ces attaques. À ce stade, la Ville de Lyon indique se réserver le droit d’engager des poursuites contres les auteurs de ces commentaires abjects.

"Le racisme doit être combattu partout, toujours"

La ministre de l'Education nationale, Elisabeth Borne, avait également été la cible de commentaires racistes et haineux à la suite de publication sur la rentrée scolaire. Dans un contexte de tensions accrues autour des questions d’identité et de laïcité, l’épisode met une nouvelle fois en lumière la banalisation du racisme en ligne.

"On savait pour twitter/X, puis c'est arrivé sur tiktok, et depuis quelques mois de manière très visible sur facebook. La régulation des réseaux sociaux devient un impératif démocratique et politique de court-terme !" estime de son côté Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon, sous la publication de Grégory Doucet.

"Cette haine virale et décomplexée me préoccupe" ajoute Grégory Doucet. Avant de conclure : "Alors je crois nécessaire de rappeler que le racisme doit être combattu partout, toujours, avec force et honnêteté".