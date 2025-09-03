Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera toujours bonne à moyenne ce mercredi 3 septembre à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise.

    Ce mercredi 3 septembre, malgré le retour du soleil et des températures en légère hausse (il fera jusqu'à 27 degrés dans l'après-midi), la qualité de l'air restera moyenne à bonne à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Si les niveaux d'ozone augmenteront légèrement, les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront bons.

    Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe la région lyonnaise comme bonne.

    à lire également
    Lyon : Grégory Doucet dénonce un "déferlement raciste" après une vidéo de rentrée à La Duchère

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : Grégory Doucet dénonce un "déferlement raciste" après une vidéo de rentrée à La Duchère 08:09
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne 07:48
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : le corps d’un homme couvert de plaies découvert près du pont Pasteur 07:24
    Lyon soleil
    Une journée ensoleillée et estivale ce mercredi, jusqu'à 27 degrés attendus 07:12
    Tournerie
    Isère : la tournerie Chardon lauréate du loto du patrimoine 02/09/25
    d'heure en heure
    Sur les réseaux sociaux, Rudigoz accuse la mairie de Lyon de "museler la parole des citoyens" 02/09/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Homme poignardé à l'entrée de la station de métro Charpennes à Villeurbanne : un suspect interpellé 02/09/25
    Élections dans la métropole de Lyon : Bruno Bernard pose le cadre de l'union de la gauche 02/09/25
    Raviole en or Saint-Jean
    Lyon : pour ses 90 ans, la Maison Saint Jean fait gagner une raviole en or massif 02/09/25
    Thomas Eychenne poker
    Un Lyonnais remporte une prestigieuse compétition de poker et empoche 1,2 millions d'euros 02/09/25
    Fort de la Platte Haute-Savoie
    Haute-Savoie : La chapelle de Flaine et le Fort de la Platte lauréats du loto du patrimoine 02/09/25
    PAF Police aux frontières
    Lyon : ivre et armé d'un couteau, il agresse une policière 02/09/25
    Ain : la Maison sise de Pérouges lauréate du loto du patrimoine 02/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut