Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne

La qualité de l'air sera toujours bonne à moyenne ce mercredi 3 septembre à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise.

Ce mercredi 3 septembre, malgré le retour du soleil et des températures en légère hausse (il fera jusqu'à 27 degrés dans l'après-midi), la qualité de l'air restera moyenne à bonne à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Si les niveaux d'ozone augmenteront légèrement, les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront bons.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe la région lyonnaise comme bonne.