Élections dans la métropole de Lyon : Bruno Bernard pose le cadre de l'union de la gauche

Le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, a confirmé son soutien à une union large de la gauche pour les élections de 2026. Pour l'heure, LFI n'y est pas intégré, mais pas exclu pour autant.

Dans les colonnes de Tribune de Lyon, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, et les maires de gauche des principales communes de l'agglomération signent une tribune en commun, deux jours après le début de la campagne électorale des élections municipales et métropolitaines de 2026.

LFI ? "C'est à eux de se positionner"

Parmi les signataires, on y retrouve le maire écologiste de Lyon et candidat à sa succession Grégory Doucet et le maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, mais aussi la maire socialiste de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy et la maire communiste de Vénissieux Michèle Picard. Une nouvelle indication qui pousse à croire qu'écologistes, socialistes et communistes pourraient partir sans la France insoumise à leurs côtés au 1er tour. Les insoumis convoitant en effet plusieurs de ces mairies, pourtant tenues par la gauche. Les signataires disent ainsi vouloir poursuivre leur "dynamique collective" engagée durant le mandat actuel.

Dans le numéro de septembre de Lyon Capitale, Bruno Bernard rappelait : "Il y a plusieurs gauches mais nous avons vocation à travailler ensemble et nous le faisons à la Métropole de Lyon. Je ne suis pas candidat aujourd’hui mais je souhaite que cette majorité reparte autour d’un projet". Son soutien aux maires de gauche signifie-t-il un premier pas vers une candidature ?

Si aucun élu LFI n'est signataire de cette tribune, le président de la Métropole rappelle que le parti de Jean-Luc Mélenchon fait partie "des forces politiques qui, aujourd'hui, sont dans l'exécutif de la Métropole de Lyon". Et d'ajouter : "C'est à eux de se positionner." Pour l'heure, La France insoumise semble s'orienter vers des candidatures face à la gauche au premier tour, notamment à Vaulx-en-Velin ou à Lyon. Pas sûr néanmoins qu'une telle stratégie trouve ses soutiens localement, plusieurs de ses membres ont déjà quitté le mouvement pour soutenir l'union dès le premier tour et défendre le bilan du mandat écoulé.

