Actualité
Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

"On ne peut pas voter la confiance" : Grégory Doucet veut un Premier ministre de gauche

  • par Nathan Chaize

    • Le maire de Lyon a indiqué ce mercredi vouloir un Premier ministre de gauche et de l'écologie, confirmant qu'il ne voterait pas la confiance à François Bayrou s'il était député.

    Invité de BFM TV pour évoquer la sécurité routière et les contrôles de la brigade cycliste, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet s'est exprimé sur le vote de confiance sollicité par le Premier ministre, François Bayrou.

    "La secrétaire nationale de mon parti s'est exprimé (...) Aujourd'hui on est dans l'impasse, je crois qu'il faut passer à autre chose et comme Marine Tondelier a pu l'exprimer très récemment aujourd'hui nous sommes prêts à gouverner", a-t-il lancé. Et d'ajouter : "On gouverne des villes importantes, c'est dire si aujourd'hui nous avons les compétences et les savoirs-faire pour être à la tête d'un gouvernement."

    Pour rappel, sauf surprise, le Premier ministre devrait faire ses valises le 8 septembre, alors qu'il va engager la responsabilité de son gouvernement. L'ensemble de l'opposition a déjà indiqué qu'elle ne lui accordera pas sa confiance.

