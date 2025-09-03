Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Lyon : un marathon de danse solidaire pour soutenir la trisomie 21

  • par La Rédaction

    • Les 15 et 16 novembre 2025, le H7, à Confluence, accueillera la deuxième édition de Danse en Cœur.

    Pendant un week-end entier, le H7, dans le quartier de Confluence à Lyon, se transformera en piste géante de danse. L’événement Danse en Cœur réunira 50 équipes de 10 danseurs, qui se succéderont jour et nuit pour maintenir le rythme sans interruption.

    Objectif : dépasser les 210 000 euros de dons reversés à l’association Prête-moi tes ailes, qui accompagne les familles touchées par le handicap cognitif. Après le succès de la première édition, marquée par un bel élan de solidarité, les organisateurs veulent frapper encore plus fort.

    Le public pourra profiter d’animations, de concerts et de relais festifs, dans une ambiance à la fois conviviale et solidaire. Plus qu’un défi sportif, c’est une mobilisation collective en faveur de l’inclusion.

    réseaux sociaux
    
