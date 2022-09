Lyon : Grégory Doucet a discuté écologie et sécurité avec la Première ministre

Le maire de Lyon Grégory Doucet a été reçu à Matignon par la Première ministre Elisabeth Borne mardi 26 septembre. L'élu écologiste parle d'un échange "constructif" pour faire avancer des dossiers lyonnais.

C'est une rencontre qui était à l'agenda du maire de Lyon Grégory Doucet : mardi 26 septembre, l'élu écologiste a rencontré la Première ministre Elisabeth Borne à Matignon à Paris. L'occasion pour Grégory Doucet de convaincre la cheffe du gouvernement des politiques menées par sa majorité à Lyon et de pousser pour que l'Etat accompagne certains dossiers.

Une première rencontre sereine avec la Première Ministre. L'occasion d'avancer sur plusieurs dossiers dans l'intérêt des Lyonnaises et Lyonnais. Je la remercie pour son écoute et cet échange constructif. pic.twitter.com/lrcIuVfaR4 — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) September 27, 2022



Sur son compte Twitter, Grégory Doucet a publié plusieurs messages mercredi pour résumer cette rencontre. "Une première rencontre sereine avec la Première Ministre. L'occasion d'avancer sur plusieurs dossiers dans l'intérêt des Lyonnaises et Lyonnais. Je la remercie pour son écoute et cet échange constructif", a t-il déclaré, avec d'expliquer plus précisément quelle a été la teneur des discussions.

"Lyon est l'une des "100 Villes européennes climatiquement neutre en 2030" : une opportunité pour montrer que l'écologie améliore le quotidien des habitantes et habitants. L'Etat est un acteur clé pour réussir cette ambition : mobilités, énergies, quartiers populaires", a tweeté Grégory Doucet, avant d'ajouter : "également au menu, la sécurité à Lyon. J'ai réaffirmé la nécessité d'un partenariat basé sur la transparence et la recherche de l'efficacité. Tous les sujets ont pu être abordés sans tabou ni posture".