Ouvrez vos parapluies ! Ce mercredi 28 septembre s'annonce très pluvieux à Lyon.

De la pluie du matin au soir : c'est le programme de ce mercredi 28 septembre à Lyon où les averses seront nombreuses sous un ciel très chargé. En cause : une dépression située au sud de la Norvège qui se rapproche de nous et provoque un temps frais, agité et humide. Selon Météo-France, il devrait tomber autour de 10 millimètres d'eau dans la journée avec des pluies plus soutenues en soirée.

Les températures resteront nettement en dessous des normales de saison (environ 5 degrés sous les moyennes). Il fera 13 degrés à Lyon en début de matinée avec un léger vent de sud qui réchauffera légèrement l'atmosphère très humide. Dans l'après-midi le mercure atteindra 18 degrés avec toujours un faible vent de sud. Il fera 14 degrés à 17 heures.