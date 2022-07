Clap de fin pour la première édition du festival entre Rhône et Saône dimanche 3 juillet. Ce sont entre 30 000 et 40 000 touristes, habitants et curieux qui se sont rendus sur les bords de Rhône et Saône pour apprécier les animations proposées par la Ville de Lyon.

Il s'est déroulé du vendredi 1er au dimanche 3 juillet. Le festival entre Rhône et Saône a trouvé son public ce week-end. Et la Ville de Lyon dresse le premier bilan. Ce sont entre 40 000 et 50 000 visiteurs qui se sont déplacés sur les bords des deux fleuves lyonnais pendant trois jours et deux soirs pour apprécier les animations proposées lors de cette première édition du festival.

Pour voir le plus de monde, il fallait se rendre sur les bords du Rhône, au niveau des quais de Guillotière. 30 000 Lyonnais sont venus profiter des guinguettes, des animations et de la "truculente" Mâchecroute posée sur le fleuve. "Point d’orgue du festival, la parade a réuni un public familial aux 9 couleurs des arrondissements, déferlant sur les quais du Rhône au son des batucadas et des fanfares", détaille la municipalité écologiste.

De l'autre côté de la presqu'île, côté Saône, ils étaient 5 000 Lyonnais et touristes à apprécier les activités proposées au niveau de l'île Barbe.

La mairie a ouvert une page sur sa plateforme participative sur laquelle les Lyonnais peuvent donner leur avis sur cette première édition. Rendez-vous ICI.