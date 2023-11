Quel bilan pour l'opération "Tempête 69" de la gendarmerie dans le Rhône ?

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio a présenté le bilan de l'opération de lutte contre la délinquance "Tempête 69" menée cette semaine dans le Rhône.

Lancée à grand renfort de coups de communication avec des contrôles ouverts à la presse, l'opération de lutte contre la délinquance pompeusement baptisée "Tempête 69" s'est achevée ce vendredi. La préfète du Rhône, Fabienne Buccio et la colonelle Sylvia Saint-Cierge, ont présenté le bilan de cette "première" au cours de laquelle "toutes les filières concernées par de la délinquance ont été touchées, avec des résultats".

4 500 paquets de cigarettes et un kilo de drogue saisis

24 opérations (contrôles de zone, dans les transports en commun ou à des péages d'autoroutes) ont été réalisées par les 350 gendarmes engagés sur le terrain chaque jour. "Un déploiement de force exceptionnel, des moyens techniques exceptionnels", assure la préfète. Environ 3 000 contrôles de véhicules et de personnes ont été menés sur 19 points différents dans le Rhône. Près de 150 infractions routières ont été relevées débouchant entre autres sur 13 mises en fourrière.

Près de 600 caves et hall d'immeubles ont également été contrôlés en présence de chien de détection. Au total une vingtaine de perquisitions a été menée. 4 500 paquets de cigarettes de contrebandes ont été saisis dans des caves, ainsi qu'environ un kilo de résine et herbe de cannabis. Un peu plus de 3 000 € en liquide et une arme de poing factice ont également été retrouvés.

Un trafic de pièces automobiles mis au jour

Huit personnes ont été présentées à la justice dont sept dans le cadre d'une affaire baptisée "Access auto 69" pour laquelle une information judiciaire a été ouverte, liée à un trafic de pièces détachées volées sur des véhicules au Sud et Sud-Est de Lyon. Plus d'une soixantaine de pièces ont été saisies, les services de la gendarmerie estiment à 200 au moins le nombre de victimes de ce trafic.

"Je crois qu'il y a une reprise de terrain très nette et très forte", juge Fabienne Buccio qui assure avoir reçu "des témoignages de citoyens et d'élus qui ont apprécié ce qui a été fait".

